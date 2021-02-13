Біля Одеси жінка застрелила хаскі й похвалилася цим в чаті села

В Одеській області у населеному пункті Красносілка вбито собаку. Жінка, яку запідозрили у скоєнні цього, сама сфотографувала труп та скинула світлини у чат села у вайбері.

Про обставини інциденту розповіли волонтери-зоозахисники. Вони приїхали на місце подій разом із поліцією.

Читайте також У Самборі чоловік розстріляв собаку з пневматичної гвинтівки: фото

Жорстоке вбивство хаскі біля Одеси: що відомо

Інцидент трапився 12 лютого в Одеській області у Красносілці. Місцева мешканка сфотографувала застреленого собаку та скинула світлини у чат села у вайбері.

Шквал обурення, який став наслідком такого вчинку, змусив авторку фото видалити його. Однак волонтери вже викликали поліцію, на місце інциденту приїхав дільничий та слідчо-оперативна група.

Тепер особа, яка хизувалася вбивством сусідської собаки зараз свою провину не визнає, і дуже нервується з приводу того, що ситуація набрала розголосу,

– написали в ГО "Закон Природи".

При цьому "жінка стверджує, що собака задушив двох її курей – але інші жителі села кажуть, що це зробила лисиця".

Фото з місця подій у фейсбуці опублікували волонтери (увага – 18+, видно кров та інші наслідки жорстокого ставлення до тварини).

Нагадаємо, наприкінці січня у Біляївському районі Одеської області місцевий мешканець просто на вулиці познущався з собаки породи хаскі.

Тварину з переломами черепа та щелепи доправили у клініку волонтери. Ветеринари досі намагаються врятувати собаку, але його стан нестабільний.

Виривав кігті та знущався На Запоріжжі викрили шкуродера, який вдавав із себе волонтера – фото