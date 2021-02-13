Біля Одеси жінка застрелила хаскі й похвалилася цим в чаті села
В Одеській області у населеному пункті Красносілка вбито собаку. Жінка, яку запідозрили у скоєнні цього, сама сфотографувала труп та скинула світлини у чат села у вайбері.
Джерело:фейсбук ГО "Закон Природи"
Про обставини інциденту розповіли волонтери-зоозахисники. Вони приїхали на місце подій разом із поліцією.
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Жорстоке вбивство хаскі біля Одеси: що відомо
Інцидент трапився 12 лютого в Одеській області у Красносілці. Місцева мешканка сфотографувала застреленого собаку та скинула світлини у чат села у вайбері.
Шквал обурення, який став наслідком такого вчинку, змусив авторку фото видалити його. Однак волонтери вже викликали поліцію, на місце інциденту приїхав дільничий та слідчо-оперативна група.
Тепер особа, яка хизувалася вбивством сусідської собаки зараз свою провину не визнає, і дуже нервується з приводу того, що ситуація набрала розголосу,
– написали в ГО "Закон Природи".
При цьому "жінка стверджує, що собака задушив двох її курей – але інші жителі села кажуть, що це зробила лисиця".
Фото з місця подій у фейсбуці опублікували волонтери (увага – 18+, видно кров та інші наслідки жорстокого ставлення до тварини).
Нагадаємо, наприкінці січня у Біляївському районі Одеської області місцевий мешканець просто на вулиці познущався з собаки породи хаскі.
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