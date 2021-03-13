Біля Мар'їнки від кулі ворога загинув боєць з Київщини: ім'я та фото
Поблизу Мар'їнки 12 березня куля ворожого снайпера влучила у 30-річного Олександра Пекура. Боєць був родом із села Гурівщина, що на Київщині.
Джерело:фейсбук Дмитрівської сільської ради
Російський найманець завдав воїну травм, які виявили несумісними з життям.
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На Донбасі загинув боєць з Київщини
Вчора (12 березня – 24 канал) в районі Мар’їнки куля ворожого снайпера влучила в серце військовослужбовця-контрактника – Пекура Олександра Валентиновича,
– йдеться у повідомленні.
30-річний український захисник був жителем села Гурівщина, що у Київській області.
У військового залишилася родина: мати – Тамара Михайлівна, брат Микола та бабуся Надія Федорівна.
Редакція 24 каналу висловлює співчуття усім рідним та близьким воїна.
Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу
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