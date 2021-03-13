Поблизу Мар'їнки 12 березня куля ворожого снайпера влучила у 30-річного Олександра Пекура. Боєць був родом із села Гурівщина, що на Київщині.

Російський найманець завдав воїну травм, які виявили несумісними з життям.

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На Донбасі загинув боєць з Київщини

Вчора (12 березня – 24 канал) в районі Мар’їнки куля ворожого снайпера влучила в серце військовослужбовця-контрактника – Пекура Олександра Валентиновича,

– йдеться у повідомленні.

30-річний український захисник був жителем села Гурівщина, що у Київській області.

У військового залишилася родина: мати – Тамара Михайлівна, брат Микола та бабуся Надія Федорівна.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття усім рідним та близьким воїна.

Загострення на Донбасі: основне У 2021 році на Донбасі фіксують більше обстрілів, бойовики щодня прицільно атакують позиції військових Об'єднаних сил.

З 27 липня 2020 на Донбасі діє перемир'я, однак Україна продовжує втрачати своїх захисників. Від початку 2021 року на Сході вже загинули щонайменше 19 військовослужбовців ЗСУ.

Водночас секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов запевняє, що ситуація на окупованих територіях не є критичною і її повністю контролюють українські військові.



Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу