На Різдво, 7 січня, у церкві Костянтина та Єлени села Копанки, що на Кіровоградщині, сталась пожежа. Причини займання наразі невідомі.

На місці працювали 17 пожежників та 5 одиниць техніки. Про це повідомляє пресслужба ДСНС на своїй фейсбук-сторінці.

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Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло о 9:22. Локалізувати займання площею 160 квадратних метра вдалось о 12:20, а о 13:55 його повністю ліквідували.



Пожежа у церкві на Кіровоградщині / Фото ДСНС

Інформації про постраждалих, на щастя, немає.



Рятувальники боролись з вогнем понад 3 години / Фото ДСНС



Жахаюча пожежа у селі Копанки / Фото ДСНС