Біля Кропивницького на саме Різдво горіла церква: фото
На Різдво, 7 січня, у церкві Костянтина та Єлени села Копанки, що на Кіровоградщині, сталась пожежа. Причини займання наразі невідомі.
На місці працювали 17 пожежників та 5 одиниць техніки. Про це повідомляє пресслужба ДСНС на своїй фейсбук-сторінці.
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Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло о 9:22. Локалізувати займання площею 160 квадратних метра вдалось о 12:20, а о 13:55 його повністю ліквідували.
Пожежа у церкві на Кіровоградщині / Фото ДСНС
Інформації про постраждалих, на щастя, немає.
Рятувальники боролись з вогнем понад 3 години / Фото ДСНС
Жахаюча пожежа у селі Копанки / Фото ДСНС
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