Немов бобри у вольєрі: прикордонники спіймали групу "водолазів" на Закарпатті – відео

У Закарпатській області 22 березня прикордонники помітили, як молодики незаконно намагалися переправити через річку Тиса сигарети. Про це вони сповістили румунських колег і ймовірних контрабандистів вдалося затримати.

Затримали 8 людей, які переправляли через Тису 19 пакунків сигарет. Їх у мокрих гідрокостюмах зупинили на виході з водойми та певний час не випускали із загородженої території.

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Детальніше про подію

Прикордонники відділення "Великий Бичків" під час патрулювання помітили групу осіб, які бігли в напрямку кордону з пакунками на плечах. Згодом ці люди таки переправили контрабанду через річку.

Однак українські прикордонники повідомили про це своїх румунських колег, щоб ті зупинили пакунки. А ймовірних контрабандистів затримали одразу на виході з води та відправили до прикордонного підрозділу для складання протоколів.

Надалі оцінку їхнім діям даватиме суд.

Відео затриманих від Держприкордонслужби

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