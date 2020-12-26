У Санкт-Петербурзі поліція затримала 14 учасників акції на підтримку білорусів. Вони протестували проти режиму Олександра Лукашенка.

Серед затриманих – кореспондент проєкту Радіо Свобода "Північ.Реалії". Про це повідомили на сайті "Радіо Свобода".

Актуально Білоруському блогеру Лосику продовжили арешт до 25 березня

Деталі інциденту

Перед затриманням співробітник поліції з мегафоном вимагав в учасників мітингу під посольством Білорусі розійтися. Однак нікому з учасників не дали піти – поліція оточила активістів.

В чому звинувачують

Затриманих доправили до відділку поліції. Формально їх звинувачують у порушенні антикоронавірусних обмежень. Водночас правоохоронці посилалися на законодавство, яке забороняє громадянам іноземних держав влаштовувати мітинги на території Росії.

Зверніть увагу! У Білорусі з 9 серпня 2020 року тривають масові протести через результати виборів президента. Громадяни вимагають відставки самопроголошеного очільника країни Олександра Лукашенка. За інформацією ООН, силовики затримали понад 27 тисяч людей. Детальніше про ситуацію у Білорусі – читайте тут.

Протести у Санкт-Петербурзі: коротко