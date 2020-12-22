Геннадія Кернеса поховають на 2 міському кладовищі Харкова. Для мера міста підготували місце навпроти поховань колишніх голів Харківської облдержадміністрації – Олександра Масельського та Євгена Кушнарьова.

Стало відомо, біля кого поховають Кернеса на 2 кладовищі у Харкові. Про це повідомляє "Суспільне".

Раніше Борт із тілом Кернеса прибув до Харкова: відео

Могила розташована на центральній алеї кладовища. Поруч з нею поховання бійців Другої світової війни, навпроти – колишніх голів Харківської ОДА Олександра Масельського та Євгена Кушнарьова.

Працівники ритуальної служби підготували хрест на могилу Кернеса.

До слова, початок похорону Кернеса планується на 23 грудня, 13:30. Панахида проходитиме в Оперному театрі – з 9:00 до 13:00.



Біля кого поховають Кернеса на цвинтарі Харкова / Фото "Суспільного"

Що відомо про смерть Кернеса