Біля кого поховають Кернеса на цвинтарі Харкова
Геннадія Кернеса поховають на 2 міському кладовищі Харкова. Для мера міста підготували місце навпроти поховань колишніх голів Харківської облдержадміністрації – Олександра Масельського та Євгена Кушнарьова.
Стало відомо, біля кого поховають Кернеса на 2 кладовищі у Харкові. Про це повідомляє "Суспільне".
Раніше Борт із тілом Кернеса прибув до Харкова: відео
Могила розташована на центральній алеї кладовища. Поруч з нею поховання бійців Другої світової війни, навпроти – колишніх голів Харківської ОДА Олександра Масельського та Євгена Кушнарьова.
Працівники ритуальної служби підготували хрест на могилу Кернеса.
До слова, початок похорону Кернеса планується на 23 грудня, 13:30. Панахида проходитиме в Оперному театрі – з 9:00 до 13:00.
Біля кого поховають Кернеса на цвинтарі Харкова / Фото "Суспільного"
Що відомо про смерть Кернеса
- Ще у вересні 2020 року у Кернеса діагностували COVID-19. Політика транспортували на лікування до Німеччини.
- Довго про стан здоров'я Кернеса не було жодних новин. Кілька разів у ЗМІ поширювали чутки про те, що мер Харкова начебто вже помер. Однак в оточенні Кернеса їх спростовували.
- 11 грудня стан політика різко погіршився, у нього відмовили нирки.
- Друг Кернеса бізнесмен Павло Фукс розповів: в останні дні Кернеса лікарі казали, що врятувати політика може лише диво.
- Помер мер Харкова 17 грудня у Берліні у клініці "Шаріте".
- Борт з його тілом приземлився у Харкові ввечері 21 грудня.
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