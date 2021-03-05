Біля Франківська осквернили пам’ятник Тараса Шевченка

У селі Підпечери, що неподалік Івано-Франківська, невідомі вандали відрізали голову пам’ятнику Тараса Шевченка. Це сталось напередодні дня народження Кобзаря.

Міський голова Франківська Руслан Марцінків звернувся до правоохоронців, аби вони якнайшвидше знайшли тих, хто це зробив.

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Мер вважає, що це провокація напередодні дня народження Кобзаря.

У Підпечерах сталася провокація. Під Будинком культури відрізали голову пам'ятнику Тараса Шевченка. Очевидно, вандали "приурочили" свої дії до дня народження нашого Кобзаря,

– пише Марцінків.

Рівно місяць тому у Львові вандали облили пам’ятник Степана Бандери. Їх вже зловили – виявилось, що це зробили 2 чоловіків з Хмельниччини віком 19 та 24 роки. Вони навчаються в одному з львівських навчальних закладів.