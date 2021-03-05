Біля Франківська осквернили пам’ятник Тараса Шевченка
У селі Підпечери, що неподалік Івано-Франківська, невідомі вандали відрізали голову пам’ятнику Тараса Шевченка. Це сталось напередодні дня народження Кобзаря.
Джерело:Фейсбук Руслана Марцінківа
Міський голова Франківська Руслан Марцінків звернувся до правоохоронців, аби вони якнайшвидше знайшли тих, хто це зробив.
Читайте також Справа про самозахист: Стерненка привезли до суду в Одесі – онлайн-трансляція
Мер вважає, що це провокація напередодні дня народження Кобзаря.
У Підпечерах сталася провокація. Під Будинком культури відрізали голову пам'ятнику Тараса Шевченка. Очевидно, вандали "приурочили" свої дії до дня народження нашого Кобзаря,
– пише Марцінків.
Рівно місяць тому у Львові вандали облили пам’ятник Степана Бандери. Їх вже зловили – виявилось, що це зробили 2 чоловіків з Хмельниччини віком 19 та 24 роки. Вони навчаються в одному з львівських навчальних закладів.
Поділитися новиною