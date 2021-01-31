Біля доріг Херсона з'явились фігури смерті з косою: моторошні фото
На узбіччях доріг поряд з аварійно-небезпечними ділянками в Херсоні з'явились незвичні інсталяції. Там розмістили фігури смерті з косою та плакати із моторошними написами.
Джерело: 24 канал
Самі херсонці таку шокову терапію сприйняли по-різному. Самі ж фігури довго не стоять, їх оперативно нищать або крадуть.
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У поліції зізнаються, що моторошний креатив точно не їхній, а хто автор – невідомо.
Моторошні інсталяції на узбіччях Херсона / Фото Kherson.net
Натомість правоохоронці підтверджують, що аварійність у місті, як і раніше, велика.
"Найбільше дорожніх інцидентів сталося саме через недотримання безпечної дистанції. В тих ДТП, де є травмовані або загиблі, причиною зазвичай є саме перевищення швидкості", – заявив пресофіцер патрульної поліції Херсонщини Андрій Кований.
Хто є автором інсталяцій – невідомо / Фото Kherson.net
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