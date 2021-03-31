Біля Дніпра згоріло авто: всередині знайшли тіло чоловіка

Поруч із селом Старі Кодаки неподалік від Дніпра 30 березня згорів автомобіль Toyota Higlander. Коли вогонь погасили, всередині знайшли тіло людини. У ЗМІ припускають, що це директор магазину, який зник напередодні.

Обгоріле тіло рятувальники знайшли на задньому сидінні. Також там стояла пуста каністра.

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Що відомо про загиблого

У поліції припускають, що в машині знайшли жителя Дніпра Анатолія Міщенка. Він зранку 29 березня вийшов із магазину зброї на вулиці Набережна перемоги, 40. Він працював там директором.

Згодом чоловік поїхав у невідомому напрямку на своєму автомобілі. Після цього з Анатолієм не могли зв’язатись і оголосили в розшук.



Зниклий напередодні Анатолій Міщенко / Фото "Інформатор"

Правоохоронці почали розслідування. Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатись із Поліцією Дніпра, щоб отримати детальнішу інформацію.