Біля Авдіївки ворожий снайпер ранив українського захисника
Бойовики на Донбасі не припиняють збройні провокації. 17 грудня український військовослужбовець отримав поранення.
Сталося це у районі Авдіївки внаслідок снайперського вогню. Про це повідомляє українська делегація в Тристоронній контактній групі.
Важливо Окупанти передали тіло українського військового: фото
Відомо, що поранення отримав військовослужбовець однієї з наших механізованих бригад у районі Авдіївки.
Українська група СЦКК негайно залучила координаційний механізм припинення вогню та направила спеціальну ноту до СММ ОБСЄ,
– мовиться у повідомленні.
Що відомо про стан бійця
Наразі стан військовослужбовця стабільний, він притомний і перебуває вже у лікувальному закладі.
Як минула доба на Донбасі
- Минула доба на Донбасі виявилася вкрай неспокійною. Окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню.
- Найбільше обстрілів зафіксували в передмісті Авдіївки.
- Противник неодноразово використовував як підствольні, так і автоматичні станкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.
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