Бойовики на Донбасі не припиняють збройні провокації. 17 грудня український військовослужбовець отримав поранення.

Сталося це у районі Авдіївки внаслідок снайперського вогню. Про це повідомляє українська делегація в Тристоронній контактній групі.

Важливо Окупанти передали тіло українського військового: фото

Відомо, що поранення отримав військовослужбовець однієї з наших механізованих бригад у районі Авдіївки.

Українська група СЦКК негайно залучила координаційний механізм припинення вогню та направила спеціальну ноту до СММ ОБСЄ,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про стан бійця

Наразі стан військовослужбовця стабільний, він притомний і перебуває вже у лікувальному закладі.

Як минула доба на Донбасі

Минула доба на Донбасі виявилася вкрай неспокійною. Окупанти 11 разів порушили режим припинення вогню.

Найбільше обстрілів зафіксували в передмісті Авдіївки.

Противник неодноразово використовував як підствольні, так і автоматичні станкові гранатомети, а також стрілецьку зброю.

Зверніть увагу! З 27 липня на Донбасі діє режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак, проросійські бойовики систематично порушують домовленості. Переважно їхні постріли провокативні, тому українські військові не відкривають вогонь у відповідь.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу