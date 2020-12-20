В Антарктиді, поблизу станції "Академік Вернадський" у День святого Миколая народилися перші пінгвіненята. Наразі малята у сірому пушку, але наприкінці січня почнуть линяти і матимуть вже звичне, чорно-біле забарвлення.

День святого Миколая цього року був по-справжньому чарівним на станції "Академік Вернадський" в Антарктиді. Про це йдеться у фейсбуці Національного антарктичного наукового центру.

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У двох пар дженту вилупилося 3 дитинчат: в однієї, яка перша відклала яйця, одразу 2, а в іншої – 1, а друге ось-ось має з'явитися на світ,

– йдеться у повідомленні.

Наразі малюки у сірому пушку, але десь наприкінці січня почнуть линяти. Тоді їхня забарвлення стане чорно-білим.

Ще 20 – 30 днів пінгвіненята залишатимуться в гнізді. Там за ними доглядають батьки. Малят вони годують по черзі: поки один сидить на гнізді, інший добуває їжу в океані. Потім повертається, змінює свого партнера та починає годувати пташенят.

"Тож ось які подарунки нам приніс святий Миколай. А до Нового року, мабуть, вся станція буде в джентенятах", – додають у центрі.

Новонароджених планують назвати Миколками.

Зверніть увагу! Народжене у Великій Британії жирафеня назвали на честь першої в країні вакцинованої від COVID-19 жінки. Мова йде про 90-річну Маргарет Кінан, якій зробили щеплення препаратом від компаній BioNTech та Pfizer у межах програми масової вакцинації.



Біля станції "Академік Вернадський" народилися пінгвіненята / Фейсбук Національного антарктичного наукового центру



Ще 20 – 30 днів пінгвінята залишатимуться в гнізді / Фейсбук Національного антарктичного наукового центру



У сірому пушку вони будуть до кінця січня / Фейсбук Національного антарктичного наукового центру