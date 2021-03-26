Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що на Сході України окупанти дають накази на знищення українських військових. Доказом цього є те, що більшість наших захисників останнім часом загинули саме від куль снайперів.

Про це керівник ОП повідомив у своїй колонці для інтернет-видання. Єрмак зауважив, протилежна сторона не декларує вихід з домовленостей і каже, що готова їх виконувати. Київ ще раз готовий сісти за стіл переговорів у рамках підгрупи ТКГ з безпеки.

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Загибель українських військових – результат виконання наказів ворога

Я хочу підкреслити: більшість смертей українських воїнів останнім часом сталися саме від рук снайперів. Це смерті не від випадкових осколків або кимось забутих мін, це результат свідомого виконання наказів на знищення,

– розповів Єрмак.

Керівник Офісу Президента каже, що домовленість про припинення вогню діялась досить ефективно протягом 5 місяців. Проте провокації збільшились на початку 2021 року. Ескалація постійно наростає, отож українські військові змушені точково відповідати на численні обстріли.

Україна наполягає на поверненні до режиму тиші

Україна наполягає на повернення до режиму тиші, який почав діяти 27 липня 2020 року. 18 березня політичні радники нормандського формату закликали негайно скликати засідання підгрупи з безпеки.

У будь-який час і в будь-якому форматі. Ми також запропонували проаналізувати весь період, протягом якого діяв режим припинення вогню, і ухвалити рішення, які би зробили неможливими снайперські обстріли. Але російська сторона відмовилася провести таке засідання,

– проінформував він.

Україна готова зробити все, зауважив Єрмак, щоб зупинити снайперську стрілянину. Київ наполягає, щоб виконані були домовленості на рівні лідерів "нормандської четвірки".

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Важливо! У 2021 році під час військового конфлікту на Донбасі вже загинули 22 українських герої. У січні – 3 військових, у лютому – 14 захисників, у березні – 5 військовослужбовців.

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