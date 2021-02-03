Рішення про введення санкцій проти власника проросійських телеканалів 112, ZIK NewsOne підтримала більша частина депутатів від "Слуги народу". Однак Давид Арахамія заявив, що наразі не вивчав питання законності запровадження обмежень.

Джерело: 24 канал

Загалом "слуги" нібито задоволені рішенням про введення санкцій проти проросійських каналів.

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За даними телеграм-каналу Pavlovsky News, серед нардепів, які підтримали введення санкцій є Микола Тищенко, Марія Мезенцева, Мар'яна Безугла та інші.

Що "слуги" кажуть про санкції

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запевнив, що введення санкцій проти медведчуківських каналів не можна порівняти із обмеженням свободи слова у Росії та Білорусі, адже в Україні триває війна. Однак сам політик наразі не вивчав законність такого рішення.

Потрібно вивчити юридичну модель. Я не брав участь у підготовці рішення,

– пояснив Арахамія.

Арахамія про введення санкцій проти медведчуківських ЗМІ: відео

"Слуга народу" Данило Гетманцев назвав рішення РНБО про блокування телеканалів "дивним".

"Знаю точно, що єдиний на 100% прогнозований результат будь-якого закриття ЗМІ – зростання його популярності. Дивне рішення РНБО, яке потребує пояснень", – сказав Гетманцев.

Зауважимо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков утримався на голосуванні про введення санкцій проти проросійських ЗМІ. За його словами, санкції проти телеканалів – це погано і не важливо кому вони належать.

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Шарія можуть заблокувати

За даними ЗМІ, на черзі блокування – ютуб-канал одіозного Анатолія Шарія.

Зараз це одна з тем, яку кулуарно обговорюють депутати. Найближчим часом повернуть кримінальні справи проти Шарія і тоді знайдуть інструменти для закриття його ресурсу,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про Анатолія Шарія Шарій – це проросійський блогер, який відомий своїми "зашкварними" роликами на ютубі. Раніше він опублікував карту України без тимчасово окупованого Криму. Через це на нього відкрили Шарій – це проросійський блогер, який відомий своїми "зашкварними" роликами на ютубі. Раніше він опублікував карту України без тимчасово окупованого Криму. Через це на нього відкрили кримінальну справу за посягання на територіальну цілісність України.

Зверніть увагу! 2 лютого РНБО ввела санкції проти офіційного власника телеканалів ZIK, NewsOne та 112 Тараса Козака. Відомо, що медіа функціонують під керівництвом кума Володимира Путіна Віктора Медведчука. Більше про обмеження – читайте тут.