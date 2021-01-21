Більшість приватних будинків престарілих працюють нелегально, – Денісова
Людмила Денісова заявила, що Офіс уповноваженого з прав людини впродовж 2020 року перевірив близько 100 приватних закладів різних типів. За словами чиновниці серед них були і будинки престарілих.
Представник уповноваженої з прав людини у східних областях Валерій Лютий терміново прибув до будинку для літніх людей у Харкові, який напередодні горів. Про це Денісова повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.
Важливо Що відомо про стан постраждалих у пожежі в будинку для престарілих у Харкові
Денісова про будинки престарілих
►Під час більшості відвідувань будинків для літніх людей представники омбудсменки виявляли порушення стандартів стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування.
►Більшість пансіонатів не внесені до Реєстру надавачів соціальних послуг. Це, за словами Денісової, унеможливлює контроль за їхньою діяльністю.
Зі свого боку неодноразово зверталася з відповідними листами до міністра соціальної політики та очільників ОДА щодо необхідності забезпечення контролю за діяльністю зазначених закладів відповідно до чинного законодавства,
– заявила омбудсменка.
Вона додала, що допоки ці проблеми не розв'яжуть, трагічні події можуть повторитися.
Пожежа у будинку престарілих в Харкові: головне
- Займання у пансіонаті "Золотий час" виникло о третій годині дня 21 січня.
- 15 людей загинули внаслідок пожежі, ще 11 – постраждали.
- Будинок престарілих не був зареєстрований. Його власників розшукувала поліція.
- Правоохоронці розповіли, що у будинку саме мали ремонтувати газове обладнання.
- У Харкові 22 січня оголосили трауром.
Поділитися новиною