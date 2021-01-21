Людмила Денісова заявила, що Офіс уповноваженого з прав людини впродовж 2020 року перевірив близько 100 приватних закладів різних типів. За словами чиновниці серед них були і будинки престарілих.

Представник уповноваженої з прав людини у східних областях Валерій Лютий терміново прибув до будинку для літніх людей у Харкові, який напередодні горів. Про це Денісова повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

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Денісова про будинки престарілих

►Під час більшості відвідувань будинків для літніх людей представники омбудсменки виявляли порушення стандартів стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування.

►Більшість пансіонатів не внесені до Реєстру надавачів соціальних послуг. Це, за словами Денісової, унеможливлює контроль за їхньою діяльністю.

Зі свого боку неодноразово зверталася з відповідними листами до міністра соціальної політики та очільників ОДА щодо необхідності забезпечення контролю за діяльністю зазначених закладів відповідно до чинного законодавства,

– заявила омбудсменка.

Вона додала, що допоки ці проблеми не розв'яжуть, трагічні події можуть повторитися.

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