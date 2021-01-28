Голова Офісу Президента Андрій Єрмак спростовує твердження свого попередника на посаді – Андрія Богдана, що президент за рік "забронзовів". Єрмак впевнений, що Зеленський зовсім не змінився і називає його "найскромнішою людиною".

Джерело: "Новое время".

Свою характеристику главі держави Єрмак дав в інтерв'ю.

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Я знаю Володимира Олександровича багато років, він залишився такою ж людиною, порядною, дуже чесною, дуже тактовною, добре вихованою, освіченою, яким він і був. Ми зустрічаємося з вами в день його народження, і, напевно, більш скромної людини годі й шукати,

– сказав Єрмак.

Єрмак впевнений, що влада не змінила Зеленського

Голова Офісу Президента впевнений, що влада змінює більшість людей, проте Зеленського це начебто не стосується.

Також Єрмак запевнив, що не захищає президента від критичної інформації. Каже, що Зеленський "знає все і про все – від найкритичніших до найнегативніших речей". Своє завдання Єрмак окреслив, як подача об'єктивної інформації.

Він максималіст, йому хочеться, щоб позитивні зрушення і перемоги відбувалися щодня. І він постійно працює над тим, щоб це було так. І коли це пролонгується в часі, у нього це викликає невдоволення – насамперед собою: він дуже самокритична людина,

– запевнив Єрмак.

За словами голови ОПУ, президента можуть роздратувати прояви непорядності та несправедливості.

Цікаво! Зовсім інші характеристики президенту Зеленському дав попередник Єрмака на посаді Андрій Богдан. За словами Богдана, за рік президентства Зеленський змінився. Імідж "простого хлопця" міняють на "Брежнєва". Про це Богдан заявив в і нтерв'ю Дмитрові Гордону.