"Білоруський слід" під час розслідування вбивства Шеремета взагалі не розглядали: заява захисту
З'явилися плівки, на яких комітет держбезпеки Білорусі у 2012 році обговорював убивство Павла Шеремета. Накази віддавав особисто Олександр Лукашенко. Втім, під час розслідування вбивства, про те, що до цього причетні білоруські спецслужби і не мовилося.
Про це йдеться в офіційній заяві захисників Андрія Антоненко. Її оприлюднили на сайті юридичної компанії "Сенс Україна".
До теми Вбивство Павла Шеремета готували спецслужби Білорусі, – розслідування
Про що йдеться у заяві
У захист Антоненко стверджують, що виходячи з наявних матеріалів справи, раніше версія причетності білоруських спецслужб взагалі не досліджувалася і не розглядалася слідством.
Щобільше, про неї також постійно забували міністр і його заступники, керівники поліції, прокурори і слідчі під час своїх заяв і виступів.
Вони всіма силами намагаючись відвести громадськість в сторону від цієї версії. Звучали слова і Росія , і ПТСР, і екстремізм, і шизофренія виконавців, але про Білорусь – жодної згадки,
– йдеться у заяві.
Юристи зазначають, в разі, якщо білоруські спецслужби причетні до вбивства Шеремета, то керівники МВС і Нацполіціі могли свідомо покривати як замовників, так і виконавців.
Ця версія не нова для правоохоронців
Адвокати наголошують, що 4 січня Нацполіція і представники МВС "поширили неправдиві відомості про те, що нібито "білоруська версія" замовників вбивства є для них новою і вона не суперечить звинуваченням, висунутому Антоненко, Дугаров і Кузьменко".
На думку адвокатів Антоненко, це очевидна дезінформація.
►По-перше, у справі відсутні будь-які навіть віддалені натяки на зв'язок обвинувачених з спецслужбами, водночас і іноземними.
► По-друге, метою організаторів злочину сторона звинувачення називає "створення в українському суспільстві резонансної події з метою подальшої провокації численних акцій протесту". А це ніяк не узгоджується з версією, оприлюдненою в Брюсселі.
Нові дані у справі Шеремета: що відомо
- 4 січня колишній співробітник білоруських спецслужб Ігор Макар поділився записом розмов, які вказують на те, що вбивство Павла Шеремета могли готувати білоруські силовики.
- На цих записав у 2012 році вбивство білоруса обговорював начальник Комітету держбезпеки Білорусі Вадим Зайцев. Він хотів розправитися підірвати його, в що й зробили через 4 роки.
- Тоді українська поліція розповіла, що мала ці записи ще з грудня 2020 року. Тож наразі триває розслідування щодо ймовірних замовників злочину.
- Натомість стверджують, що нові викриття ніяк не вплинуть на долю Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко – саме їх українські правоохоронні органи звинувачують у вбивстві журналіста – мовляв, це лише підтверджує, що вони "діяли на чиєсь замовлення".
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