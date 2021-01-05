З'явилися плівки, на яких комітет держбезпеки Білорусі у 2012 році обговорював убивство Павла Шеремета. Накази віддавав особисто Олександр Лукашенко. Втім, під час розслідування вбивства, про те, що до цього причетні білоруські спецслужби і не мовилося.

Про це йдеться в офіційній заяві захисників Андрія Антоненко. Її оприлюднили на сайті юридичної компанії "Сенс Україна".

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Про що йдеться у заяві

У захист Антоненко стверджують, що виходячи з наявних матеріалів справи, раніше версія причетності білоруських спецслужб взагалі не досліджувалася і не розглядалася слідством.

Щобільше, про неї також постійно забували міністр і його заступники, керівники поліції, прокурори і слідчі під час своїх заяв і виступів.

Вони всіма силами намагаючись відвести громадськість в сторону від цієї версії. Звучали слова і Росія , і ПТСР, і екстремізм, і шизофренія виконавців, але про Білорусь – жодної згадки,

– йдеться у заяві.

Юристи зазначають, в разі, якщо білоруські спецслужби причетні до вбивства Шеремета, то керівники МВС і Нацполіціі могли свідомо покривати як замовників, так і виконавців.

Ця версія не нова для правоохоронців

Адвокати наголошують, що 4 січня Нацполіція і представники МВС "поширили неправдиві відомості про те, що нібито "білоруська версія" замовників вбивства є для них новою і вона не суперечить звинуваченням, висунутому Антоненко, Дугаров і Кузьменко".

На думку адвокатів Антоненко, це очевидна дезінформація.

►По-перше, у справі відсутні будь-які навіть віддалені натяки на зв'язок обвинувачених з спецслужбами, водночас і іноземними.

► По-друге, метою організаторів злочину сторона звинувачення називає "створення в українському суспільстві резонансної події з метою подальшої провокації численних акцій протесту". А це ніяк не узгоджується з версією, оприлюдненою в Брюсселі.

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