Поява аудіозаписів із підтвердженням намірів білоруського КДБ вбити журналіста Павла Шеремета не вплине на версію української поліції. Зокрема щодо того, що виконавцями цього вбивства 2016 року стали Андрій Антоненко та Юлія Кузьменко.

Таку думку в коментарі "Прямому каналу" в понеділок, 4 січня, висловив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. Про це повідомляє 24 канал.

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За словами Геращенка, поліцію України ще кілька тижнів тому повідомили джерела Служби зовнішньої розвідки щодо наявності такої інформації, і поліція працює над цим.

Планують допит особи

Зокрема планують допит особи, яка була джерелом витоку аудіозапису розмови за участі ймовірних білоруських силовиків щодо можливої ліквідації Шеремета.

До цієї інформації ставимося серйозно, і вона може бути однією з версій, хто є замовником,

– сказав заступник МВС.

Також він додав: "На статус обвинувачених Антоненка, Кузьменко і Дугарь нова інформація по справі жодним чином не вплине. Вони проходять у справі як виконавці злочину, а білоруські записи стосуються можливих замовників".

Нагадаємо! Раніше у мережі з'явилися записи розмов глави Комітету держбезпеки Білорусі у 2008 – 2012 роках Вадима Зайцева.

Зазначимо, що Зайцев у квітні 2012 року під час інструктажу співробітників контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа" у Мінську обговорював спосіб вбивства Шеремета, який у той час жив у Росії. Пізніше Національна поліція України заявила, що отримала у розпорядження інформацію про можливих замовників вбивства Павла Шеремета.

Вбивство Шеремета: коротко