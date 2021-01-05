Новий викривач у справі Шеремета готовий свідчити в українській прокуратурі
На початку 2021 року знову активно почали обговорювати справу про вбивство Павла Шеремета через публікацію плівок, що вказують на ймовірного замовника – білоруські спецслужби. Чоловік, який передав їх журналістам й українським правоохоронцям, готовий дати свідчення в Офісі генпрокурора.
Цим чоловіком є колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар. Про свою готовність до співпраці він сам розповів у коментарі "Суспільному".
До слова Нові записи у справі Шеремета підтверджують причетність підозрюваних, – МВС
Нині він проживає в одній з держав Європейського Союзу, в якій саме – не говорить з міркувань безпеки. Ігор Макар розповів, що передав записи українській поліції в грудні 2020 року.
Ми робили все, щоби дати розголос, а найголовніше – щоб завершити розслідування цього злочину й довести, що до цього причетні спецслужби Білорусі,
– пояснює свій вчинок чоловік.
Він підкреслив, що поки з ним не проводили офіційного допиту, але вже зв'язувалися українські спецслужби. Чоловік надав свою згоду на співпрацю.
"Я готовий дати свідчення в Генеральній прокуратурі України (Офісу генпрокурора – 24 канал). Також я сказав, що свідчення готовий надати колишній співробітник, який зараз виїхав у країну Євросоюзу. Я планую прилетіти у Київ, але не знаю, коли", – розповів Ігор Макар.
Ігор Макар / Скриншот з відео "Настоящего времени"
Коротко про нові дані в справі Шеремета:
- 4 січня світ побачив запис розмов, які вказують на те, що вбивство Павла Шеремета могли готувати білоруські силовики.
- Журналісти опублікували записи, де у 2012 році вбивство білоруса обговорював начальник Комітету держбезпеки Білорусі Вадим Зайцев. Він хотів розправитися з журналістом саме в такий спосіб, в який це зробили через 4 роки.
- Тоді українська поліція розповіла, що мала ці записи ще з грудня 2020 року. Тож наразі триває розслідування щодо ймовірних замовників злочину.
- Натомість стверджують, що нові викриття жодним чином не вплинуть на долю Андрія Антоненка та Юлії Кузьменко. Мовляв, це лише підтверджує, що вони "діяли на чиєсь замовлення".
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