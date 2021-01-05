На початку 2021 року знову активно почали обговорювати справу про вбивство Павла Шеремета через публікацію плівок, що вказують на ймовірного замовника – білоруські спецслужби. Чоловік, який передав їх журналістам й українським правоохоронцям, готовий дати свідчення в Офісі генпрокурора.

Цим чоловіком є колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар. Про свою готовність до співпраці він сам розповів у коментарі "Суспільному".

До слова Нові записи у справі Шеремета підтверджують причетність підозрюваних, – МВС

Нині він проживає в одній з держав Європейського Союзу, в якій саме – не говорить з міркувань безпеки. Ігор Макар розповів, що передав записи українській поліції в грудні 2020 року.

Ми робили все, щоби дати розголос, а найголовніше – щоб завершити розслідування цього злочину й довести, що до цього причетні спецслужби Білорусі,

– пояснює свій вчинок чоловік.

Він підкреслив, що поки з ним не проводили офіційного допиту, але вже зв'язувалися українські спецслужби. Чоловік надав свою згоду на співпрацю.

"Я готовий дати свідчення в Генеральній прокуратурі України (Офісу генпрокурора – 24 канал). Також я сказав, що свідчення готовий надати колишній співробітник, який зараз виїхав у країну Євросоюзу. Я планую прилетіти у Київ, але не знаю, коли", – розповів Ігор Макар.



Ігор Макар / Скриншот з відео "Настоящего времени"

Коротко про нові дані в справі Шеремета: