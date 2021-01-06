Білоруська журналістка впізнала голос ймовірного замовника Шеремета: деталі
Білоруська журналістка Ірина Халіп впізнала на "білоруських плівках" голос одного з ймовірних замовників вбивства Павла Шеремета. Це також підтвердив її чоловік, який брав участь у демонстраціях.
Одним з можливих замовників виявився ексголова Комітету державної безпеки Білорусі Вадим Зайцев. Про це повідомляє "Новая газета".
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За словами журналістки, вона бачилася з Зайцевим у 2011 році після того, як її заарештували за участь у протестних мітингах.
Голос Зайцева на плівках впізнав й чоловік журналістки Андрій Санніков, якого теж затримали під час мітингів. Його та Халіп приводили на допит до ексголови Комітету.
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Як вони розповіли, Зайцев погрожував їхньому синові та самій журналістці. За словами Халіп, до них мали поставитися найжорсткішим чином.
"Білоруський слід" у справі Шеремета: коротко
- У ЗМІ з'явилися записи розмови співробітників контртерористичного підрозділу КДБ "Альфа". Відповідно до них, спецслужби Білорусі ще у 2012 році обговорювали можливість підірвати Павла Шеремета.
- Записи оприлюднив записи колишній спецпризначенець Ігор Макар. Після цього в МЗС України закликали його приїхати до Києва, аби провести слідчі дії.
- За словами українських силовиків, записи підтверджують версію слідства про причетність до вбивства Шеремета колишнього військового та музиканта Андрія Антоненка, волонтерки та медика Юлії Кузьменко та військової медсестри Яни Дугарь.
- З цим сторона захисту категорично не погоджується.
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