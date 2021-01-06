Білоруська журналістка Ірина Халіп впізнала на "білоруських плівках" голос одного з ймовірних замовників вбивства Павла Шеремета. Це також підтвердив її чоловік, який брав участь у демонстраціях.

Одним з можливих замовників виявився ексголова Комітету державної безпеки Білорусі Вадим Зайцев. Про це повідомляє "Новая газета".

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За словами журналістки, вона бачилася з Зайцевим у 2011 році після того, як її заарештували за участь у протестних мітингах.

Довідка. Журналістку Ірину Халіп затримали у 2010 році на акціях протесту в Білорусі. До серпня 2020 року вони були наймасовішими опозиційними мітингами в країні.

Голос Зайцева на плівках впізнав й чоловік журналістки Андрій Санніков, якого теж затримали під час мітингів. Його та Халіп приводили на допит до ексголови Комітету.

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Як вони розповіли, Зайцев погрожував їхньому синові та самій журналістці. За словами Халіп, до них мали поставитися найжорсткішим чином.

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