Били і катували електрошокером: білоруська влада знущається навіть над дітьми та залякує батьків

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжує закручувати гайки новими законами, що присікатимуть мирні протести. Він публічно й пафосно виголошує умови свого відходу від влади. На тлі жорстоких репресій – щодо правоохоронців не порушили жодної кримінальної справи, однак жорстоко знущались з дітей.

Джерело: "Територія рівності" на 24 каналі

Були у Білорусі і вкрай кричущі випадки, коли затримували й катували дітей. Про те, що пробачити і звести нанівець не маємо права – читайте далі у блозі.

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Петро Кірік

Петру Кіріку було всього 16 років, коли його затримали й побили 2 співробітники міліції в Мінську. Хлопець лише перебував на вулиці після завершення мітингу 12 серпня. Приблизно опівночі біля автобусної зупинки його з другом побачили правоохоронці.

Я сидів на землі, і мене кілька разів вдарили кийками по всьому тілу. Нас називали тваринами, скотиною, фанатиками Майдану,

– розповів Кірік.



Петро Кірік, якого побили силовики / Фото spring96.org

Коли Петро зміг достукатись до міліціонерів і сказав, що йому всього 16 років, удари трохи послабили. Однак бити так і не припинили. У відділку хлопця тримали майже до 4 ранку.

Петра звинуватили в участі у "несанкціонованому" мітингу. Комісія у справах неповнолітніх винесла йому попередження, а в грудні Петра Кіріка затримали вдруге.

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Микита Золотарьов

Ще одного неповнолітнього Микиту Золотарьова міліція заарештувала вже у нього вдома – у Гомелі 11 серпня. З того часу 16-річний хлопець уже пів року перебуває у слідчому ізоляторі.



Микита Золотарьов / Фото spring96.org

Микиті приписують те, чого він не робив. За версією слідства, він нібито кинув коктейль молотова в бік міліціонера. Звичайно, про жодні докази, які могли б це підтвердити, навіть не мовиться.

За десять днів після арешту Микиту перевели в гомельське СІЗО, де він перебуває і нині. У СІЗО Микиту не раз били і навіть катували електрошокером. Пропонували зізнатись і сказати імена інших в обмін на свободу.

Що кажуть його батьки

Тато Микита запевнив, що для тих, хто катував його сина, він лише "щабелька для просування по кар'єрній драбині".

Микиту Золотарьова вже засудили до 5 років ув'язнення . Батьки повідомили, що їхній син страждає від епілепсії. Силовики відмовлялися давати підлітку таблетки, натомість силовики казали: "Ти політичний, ти здохнеш".

Окрім затримань і катувань, ще один метод тиску, який полюбляють і білоруські, і російські правоохоронці – це погрози батькам передати дітей під опіку держави. До речі, у такий же спосіб шантажують і родини кримських татар в окупованому Криму.

Батьків шантажують силовики

У Білорусі 14-річного Олега омонівці у повній амуніції у серпні затримали біля торгового центру. Мати Олега розповіла, що у мікроавтобусі його били, тягали за волосся і силоміць відбирали телефон. Згодом на жінку натиснули так, що їй довелось письмово підтвердити участь сина в "несанкціонованому" мітингу. Хоча вона була впевнена, що це неправда.

Далі – за класичним сценарієм. Сім'ю Олега поставили на облік в Департаменті із захисту прав дітей. Мовляв, Олег живе в "соціально небезпечній ситуації". Коли мати Олега заперечила, що її син не зробив нічого протиправного, міліціонери заявили: "Скажіть спасибі, що він повернувся до вас живим". У той же день Олега звільнили.

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Уявіть, подібні "хорори" спецслужби розповідають навіть дітям у школах. Школярам відверто заявляють: "Якщо ваші батьки будуть ходити на мітинги і погано говорити про президента, вашу сім'ю визнають неблагонадійною, а вас відправляють в інтернат".

Ці кричущі факти не просто обурюють, вони підтверджують тезу, що Білорусь не має майбутнього за нинішньої влади. Рубікон уже перейдено, вся міжнародна спільнота відверто має тиснути, аби зміни таки відбулися.