"Незаконна акція": у Білорусі силовики затримали Діда Мороза
У білоруському Новополоцьку міліціонери затримали Діда Мороза після дитячого свята й звинуватили його в незаконній акції. Імовірно, силовиків сполохав костюм "старого" – заборонених червоно-білих кольорів.
Цим Дідом Морозом був місцевий житель Володимир, що працює на ТЕЦ. Про це повідомляє TUT.BY.
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У вільний від основної роботи час чоловік переодягається в казкового персонажа, щоб потішити дітей. Так було й цього разу, але, схоже, зараз у Білорусі небезпечно навіть для Діда Мороза.
Володимир розповів, що його затримали вже опісля свята й намагалися переконати, що все те, що він робив на для малечі – "акція".
Питали, чи вигукував я гасла. Але ж я працював з дітьми. Діти гасел не кричали – вони співали пісні, декламували вірші. Я пригощав їх солодощами, купленими за власні гроші,
– розповів чоловік.
Тоді у відділенні МВС перевірили фото чоловіка й порівняли з усіма акціями, що проходили в місті. Оскільки він у них участі не брав, міліціонери Володимира відпустили.
Слід зазначити, що найімовірніше, міліцію сполохав червоно-білий костюм Діда Мороза. Через акції протесту в Білорусі заборонена будь-яка національна символіка, зокрема біло-червоно-білі кольори.
Костюм, через який затримали Діда Мороза / Фото TUT.BY
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