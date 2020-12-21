У білоруському Новополоцьку міліціонери затримали Діда Мороза після дитячого свята й звинуватили його в незаконній акції. Імовірно, силовиків сполохав костюм "старого" – заборонених червоно-білих кольорів.

Цим Дідом Морозом був місцевий житель Володимир, що працює на ТЕЦ. Про це повідомляє TUT.BY.

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У вільний від основної роботи час чоловік переодягається в казкового персонажа, щоб потішити дітей. Так було й цього разу, але, схоже, зараз у Білорусі небезпечно навіть для Діда Мороза.

Володимир розповів, що його затримали вже опісля свята й намагалися переконати, що все те, що він робив на для малечі – "акція".

Питали, чи вигукував я гасла. Але ж я працював з дітьми. Діти гасел не кричали – вони співали пісні, декламували вірші. Я пригощав їх солодощами, купленими за власні гроші,

– розповів чоловік.

Тоді у відділенні МВС перевірили фото чоловіка й порівняли з усіма акціями, що проходили в місті. Оскільки він у них участі не брав, міліціонери Володимира відпустили.

Слід зазначити, що найімовірніше, міліцію сполохав червоно-білий костюм Діда Мороза. Через акції протесту в Білорусі заборонена будь-яка національна символіка, зокрема біло-червоно-білі кольори.



Костюм, через який затримали Діда Мороза / Фото TUT.BY