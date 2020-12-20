Правоохоронці затримали у Білорусі 18-річного студента з Молодечно, який поширював дані силовиків. Хлопець керував телеграм-каналом "Карателі Молодечно".

Деталі про причину затримання хлопця повідомили у телеграмі офіційної представниці МВС Білорусі Ольги Чемоданової.

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За її словами, співробітники МВС "вийшли на 18-річного студента з Молодечно", який керував телеграм-каналом "Карателі Молодечно".

Хлопець не тільки розміщував в чатах персональні дані співробітників правоохоронних органів, а й агітував за участь у масових заворушеннях на території Мінської області,

– заявила Чемоданова.

Вона також додала, що одним із начебто потерпілих виявився керівник одного зі слідчих підрозділів. Хлопець поширив про нього у телеграмі "помилковий наклеп".

Через це щодо студента порушили кримінальну справу за статтею про наклеп.

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