Захоплення влади: у Білорусі відкрили кримінальні справи проти лідерів опозиції
Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальні справи проти лідерів опозиції. Їх підозрюють у, мовляв, створенні екстремістського формування та фінансуванні його діяльності з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом.
Кого стосуються кримінальні справи
Провадження порушили проти членів координаційної ради та Світлани Тихановської. Про це мовиться у заяві на сайті прокуратури Білорусі.
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Генпрокуратура відкрила кримінальну справу за створення так званого екстремістського формування для захоплення влади проти:
- Тихановської;
- Марії Колесникової;
- Максима Знака;
- Павла Латушка;
- Ольги Ковалькової;
- Сергія Дилевського та інших.
Крім того, щодо одного із засновників фонду допомоги для постраждалих від переслідування влади BY_help Олексія Леончікова відкрили кримінальну справу через фінансування діяльності "екстремістського формування".
Зауважимо, члени координаційної ради покинули Білорусь, побоюючись репресій з боку самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
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