Генеральна прокуратура Білорусі порушила кримінальні справи проти лідерів опозиції. Їх підозрюють у, мовляв, створенні екстремістського формування та фінансуванні його діяльності з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом.

Кого стосуються кримінальні справи

Провадження порушили проти членів координаційної ради та Світлани Тихановської. Про це мовиться у заяві на сайті прокуратури Білорусі.

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Генпрокуратура відкрила кримінальну справу за створення так званого екстремістського формування для захоплення влади проти:

Тихановської;

Марії Колесникової;

Максима Знака;

Павла Латушка;

Ольги Ковалькової;

Сергія Дилевського та інших.

Крім того, щодо одного із засновників фонду допомоги для постраждалих від переслідування влади BY_help Олексія Леончікова відкрили кримінальну справу через фінансування діяльності "екстремістського формування".

Зауважимо, члени координаційної ради покинули Білорусь, побоюючись репресій з боку самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Зверніть увагу! У Білорусі вже понад 4 місяці тривають масові протести прости режиму Лукашенка. Ситуація загострюється на вихідних – силовики масово та жорстко затримують протестувальників. Детальніше про події у Білорусі – читайте тут.