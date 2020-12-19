У Білорусі можуть ввести збір за перетин кордону. Його платитимуть ті, хто виїжджає з країни. Білоруська влада вже підготувала відповідний законопроєкт.

Розмір збору може становити приблизно 32 долари. Про це пише "Белта".

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Згідно з документом, можуть ввести збір за перетин кордону транспортними засобами, максимальна маса яких не перевищує 5 тонн.

Куди підуть гроші

В уряді країни очікують, якщо такий підхід буде схвалений, зібрані кошти з урахуванням пандемії можуть спрямовуватись на заходи з дезінфекції, забезпечення необхідним пункти пропуску.

Зауважимо, що донедавна Білорусь була однією з небагатьох країн, які не закривали кордони, попри пандемію коронавірус. Однак з 1 листопада Білорусь таки закрила свої кордони для іноземців нібито для протидії поширенню коронавірусу. А нещодавно з'явилася інформація, що Білорусь припинить виїзд громадян з країни через наземні пункти пропуску.

Більше про те, які країни не закривали кордони через пандемію та чи дало це бажаний результат – читайте за посиланням.

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