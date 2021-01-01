У Білорусі обласним радам депутатів дозволили стягувати збір за виїзд з країни. Рішення діятиме від 1 січня 2021 року й до 1 січня 2023 року.

Відповідне рішення закріплене законом "Про зміну податкового кодексу". Його опублікували на Національному правовому інтернет-порталі.

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"Обласні ради депутатів мають право вводити на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць місцевий збір за перетин транспортними засобами державного кордону Республіки Білорусь у пунктах пропуску", – мовиться в документі.

Також у відповідному законопроєкті зазначили, що новація з'явилася для "вжиття додаткових заходів щодо консолідації доходів бюджету для боротьби з COVID-19".

Кого визначатимуть платниками

Платниками збору визнаються водії транспортних засобів максимальною масою до 5 тонн. А також – не більше, ніж з 8 місцями для сидіння, окрім водія.

Ставки збору встановлюються обласними радами депутатів в межах 3 базових величин,

– зазначили в документі.

Мовиться про ставки у 87 білоруських рублів або понад 33,7 долара за перетин кордону одним транспортним засобом – незалежно від кількості пасажирів в цьому транспортному засобі.

Зверніть увагу! Також у документі мовиться, що при відсутності рішення обласної Ради депутатів, що встановлює ставку збору, вона вважається рівною нулю.