Білоруса Миколу Чернявського засудили до 1,5 років у колонії за коментар про силовика в інтернеті. В одному з телеграм-пабліків 33-річний обвинувачений назвав поліцейського "ур ... д у погонах"

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Окрім того, чоловік зобов'язаний виплатити силовикові компенсацію у розмірі 500 білоруських рублів. Про це повідомляє правозахисницький центр "Весна".

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Чоловіка звинуватили відразу за 2 статтями: образа представника влади і втручання в діяльність працівника внутрішніх справ.

Мама обвинуваченого заявила, що її син не втручався у діяльність працівників МВС. Він лише написав коментар в інтернеті і вибачився за свої слова у залі суду.

Однак силовик заявив, що як людина вибачає ці слова, а як співробітник МВС – ні.

Літня мати обвинувачуваного розповіла, що "мало не на колінах просила, щоб пробачив". Щоб заплатити адвокатові, жінка продала усі свої прикраси.



Микола Чернявський / "Весна"

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