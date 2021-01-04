Білорусь відновила польоти до України: в які міста можна потрапити з Мінська
Білорусь прийняла рішення відновити авіаційне сполучення з Україну. Відтак вже з 7 січня пасажири зможуть потрапити з Мінська до Києва, Одеси, Харкова та Львова.
Також відтепер рейси зі столиці Білорусі літатимуть до різних країн. Серед них Бельгія, Австрія, Грузія, Естонія, Польща, Німеччина та багато інших. Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії Belavia.
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Станом на 4 січня виконуються такі регулярні рейси:
- Мінськ – Київ – Мінськ;
- Мінськ – Одеса – Мінськ;
- Мінськ – Харків – Мінськ;
- Мінськ – Львів – Мінськ.
Літаки почнуть прибувати до українських міст з 7 січня і до кінця березня. Польоти з Білорусі здійснюватимуться щочетверга. До Мінська вони відлітатимуть наступного дня – в п'ятницю.
Наразі квитки на вказані рейси вже доступні на сайті авіакомпанії Belavia.
Обмеження виїзду з Білорусі: що про це відомо
- 9 грудня Рада міністрів Білорусі запровадила тимчасову заборону на виїзд з країни громадян та іноземців через COVID-19. Обмеження почали діяти з 20 грудня.
- Залишити країну буде неможливо за допомогою автомобільних шляхів, залізниці та річкових портів. Єдиною можливістю перетнути кордон залишиться авіаційне сполучення. Втім влада встановила перелік осіб, на яких не поширюється ця заборона.
- Крім цього, у Білорусі обласним радам депутатів дозволили стягувати збір за виїзд з країни. Рішення діятиме від 1 січня 2021 року й до 1 січня 2023 року. Мовиться про плату за перетин транспортними засобами державного кордону.
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