Білорусь прийняла рішення відновити авіаційне сполучення з Україну. Відтак вже з 7 січня пасажири зможуть потрапити з Мінська до Києва, Одеси, Харкова та Львова.

Також відтепер рейси зі столиці Білорусі літатимуть до різних країн. Серед них Бельгія, Австрія, Грузія, Естонія, Польща, Німеччина та багато інших. Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії Belavia.

Раніше Лоукостеру SkyUp дозволили відкрити рейси до 5 країн Європи: куди можна буде полетіти

Станом на 4 січня виконуються такі регулярні рейси:

Мінськ – Київ – Мінськ;

Мінськ – Одеса – Мінськ;

Мінськ – Харків – Мінськ;

Мінськ – Львів – Мінськ.

Літаки почнуть прибувати до українських міст з 7 січня і до кінця березня. Польоти з Білорусі здійснюватимуться щочетверга. До Мінська вони відлітатимуть наступного дня – в п'ятницю.

Наразі квитки на вказані рейси вже доступні на сайті авіакомпанії Belavia.

Обмеження виїзду з Білорусі: що про це відомо