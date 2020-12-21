Білорусь отримає від Росії кредит в 1 мільярд доларів: документ схвалили
Білорусь отримає 1 мільярд доларів – Росія схвалила проєкт угоди про надання кредиту в такому обсязі. Гроші перерахують у 2020 – 2021 році.
Інформація відома з розпорядження прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна. Там зазначено, що гроші надаватимуть кількома траншами, повідомляє ТАСС
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Документ подало Міністерство фінансів Росії. Його узгодили з:
- Міністерством закордонних справ Росії;
- Міністерством економічного розвитку Росії;
- державною корпорацією розвитку "ВЕБ.РФ".
"Попередньо опрацьований з білоруською стороною проєкт угоди між урядом Росії та урядом республіки Білорусь про надання уряду республіки Білорусь державного фінансового кредиту", – написано у розпорядженні.
Що цьому передувало
- Президент Росії Володимир Путін разом з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком зустрілися 14 вересня в Сочі.
- Саме після цієї зустрічі Путін повідомив, що Росія готова надати Білорусі державний кредит. Мовилось про 1,5 мільярда доларів.
- Вже через місяць, 16 жовтня, Євразійський банк розвитку перерахував Білорусі перші $500 мільйонів.
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