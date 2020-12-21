Білорусь отримає 1 мільярд доларів – Росія схвалила проєкт угоди про надання кредиту в такому обсязі. Гроші перерахують у 2020 – 2021 році.

Інформація відома з розпорядження прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна. Там зазначено, що гроші надаватимуть кількома траншами, повідомляє ТАСС Цікаво Білорусь першою серед країн зареєструвала російську вакцину від COVID-19 Документ подало Міністерство фінансів Росії. Його узгодили з: Міністерством закордонних справ Росії;

Міністерством економічного розвитку Росії;

державною корпорацією розвитку "ВЕБ.РФ". "Попередньо опрацьований з білоруською стороною проєкт угоди між урядом Росії та урядом республіки Білорусь про надання уряду республіки Білорусь державного фінансового кредиту", – написано у розпорядженні. Що цьому передувало Президент Росії Володимир Путін разом з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком зустрілися 14 вересня в Сочі.

Саме після цієї зустрічі Путін повідомив, що Росія готова надати Білорусі державний кредит. Мовилось про 1,5 мільярда доларів.

Вже через місяць, 16 жовтня, Євразійський банк розвитку перерахував Білорусі перші $500 мільйонів.