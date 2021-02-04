Громадянин Білорусі в ніч на 4 лютого намагався ввезти в Україну партію оптичних приладів для танків. Житель Мінська сховав вантаж у днище свого автомобіля.

Джерело: ДПСУ

Через пункт призначення "Нові Яриловичі", що на Чернігівщині, чоловік намагався переправити на територію нашої держави 12 приладів спостереження командира танка.

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Прикордонники перевірили автомобіль чоловіка

Прикордонники оцінили ризики та ініціювали поглиблену перевірку мікроавтобуса Volkswagen. Їм вдалося з'ясувати, що оптику білорус перевозив у подвійному днищі багажного відділення під значною кількістю дозволеного для перевезення вантажу.



В Україну хотіли ввезти оптику для танків / Фото ДПСУ

Зараз правоохоронці з'ясовують обставини правопорушення. Повідомлено взаємодіючі структури. Вирішується питання про початок досудового розслідування.



Громадянин Білорусі намагався ввезти в Україну оптику для танків / Фото ДПСУ

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