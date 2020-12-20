Високопоставлені чиновники адміністрації чинного президента США Дональда Трампа побоюються, що той зловживе владою. А також – скасує результати виборів.

Чиновники відзначили, що Трамп проводить занадто багато часу з людьми, яких вони вважають теоретиками змов. Про це повідомили на сайті Axois.

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Теоретики змови і Трамп

Зокрема побоювання пов'язані з тим, що чинний президент США спілкується:

зі своїм колишнім помічником з національної безпеки Майклом Флінном ;

; з адвокатом Сідні Пауелл.

У повідомленні зазначено, що не можна не почати турбуватися, коли президент розміщує у твітері погрози відправити до в'язниці політиків і проводить час в розмовах з "божевільними конспірологами".

Чим відомі Флінн та Пауелл

Раніше Майкл Флінн запропонував президенту ввести воєнний стан і задіяти війська для нового голосування у хитких штатах. Сідні Пауелл пропонувала вилучити машини для голосування для їхнього вивчення.

Нагадаємо! Колегія вибірників 15 грудня більшістю голосів затвердила демократа Джо Байдена переможцем виборів президента США. Він отримав 302 голоси проти 232 у чинного глави Білого дому Дональда Трампа.

Зазначимо, Трамп досі не визнає свою поразку на президентських виборах. Він стверджує, що голосування було шахрайським і супроводжувалося масовими фальсифікаціями.