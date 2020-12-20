Теорії змови у Білому домі: чиновники бояться захоплення влади Трампом – ЗМІ
Високопоставлені чиновники адміністрації чинного президента США Дональда Трампа побоюються, що той зловживе владою. А також – скасує результати виборів.
Чиновники відзначили, що Трамп проводить занадто багато часу з людьми, яких вони вважають теоретиками змов. Про це повідомили на сайті Axois.
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Теоретики змови і Трамп
Зокрема побоювання пов'язані з тим, що чинний президент США спілкується:
- зі своїм колишнім помічником з національної безпеки Майклом Флінном;
- з адвокатом Сідні Пауелл.
У повідомленні зазначено, що не можна не почати турбуватися, коли президент розміщує у твітері погрози відправити до в'язниці політиків і проводить час в розмовах з "божевільними конспірологами".
Чим відомі Флінн та Пауелл
Раніше Майкл Флінн запропонував президенту ввести воєнний стан і задіяти війська для нового голосування у хитких штатах. Сідні Пауелл пропонувала вилучити машини для голосування для їхнього вивчення.
Зазначимо, Трамп досі не визнає свою поразку на президентських виборах. Він стверджує, що голосування було шахрайським і супроводжувалося масовими фальсифікаціями.
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