Звільнений політв'язень Кремля Олексій Шумков розповів про тортури російських силовиків. Чоловіка катували. Зокрема, били електричним струмом і не тільки.

Тортури російських силовиків

У Росії Шумкова фактично катували. Про це ексв'язень Кремля розповів BBC.

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У ФСБ пройшов через різне — били електричним струмом, одягали протигаз… Як мені потім вже у місцях відбування розповіли, це їх улюблений метод катувати політичних або військових в’язнів,

– заявив колишній політв'язень.

За словами Шумкова, багато з тих, хто відбуває термін нібито за теракт чи організацію незаконних збройних формувань, проходили через такі катування. Після того, як Шумкова незаконно засудили, його відправили до колонії у Тверській області. Там були нові тортури та приниження.

"На прийомі пропонується — хоча це не можна назвати добровільною процедурою — пройти через таке приниження як в зад взяти брудну ганчірку і протерти місце, де ходили співробітники колонії", – розповів чоловік.

Оскільки Шумков відмовився це робити, його побили. При цьому говорили, що експолітв'язень був на Майдані та воював на Донбасі.

Російська в'язниця – "тюрма народів"

Шумков зауважив, що з іншими в'язнями мав навіть дружні стосунки. За його словами, російська в’язниця зараз — це "тюрма народів". Крім росіян, там є українці, кавказці, люди із Середньої Азії.

"Коли був у житловій зоні колонії, то українців перестали називати "хохлами", – зазначив Шумков.

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