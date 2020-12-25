Били струмом, одягали протигаз, – колишній політв'язень Шумков про тортури в Росії
Звільнений політв'язень Кремля Олексій Шумков розповів про тортури російських силовиків. Чоловіка катували. Зокрема, били електричним струмом і не тільки.
Тортури російських силовиків
У Росії Шумкова фактично катували. Про це ексв'язень Кремля розповів BBC.
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У ФСБ пройшов через різне — били електричним струмом, одягали протигаз… Як мені потім вже у місцях відбування розповіли, це їх улюблений метод катувати політичних або військових в’язнів,
– заявив колишній політв'язень.
За словами Шумкова, багато з тих, хто відбуває термін нібито за теракт чи організацію незаконних збройних формувань, проходили через такі катування. Після того, як Шумкова незаконно засудили, його відправили до колонії у Тверській області. Там були нові тортури та приниження.
"На прийомі пропонується — хоча це не можна назвати добровільною процедурою — пройти через таке приниження як в зад взяти брудну ганчірку і протерти місце, де ходили співробітники колонії", – розповів чоловік.
Оскільки Шумков відмовився це робити, його побили. При цьому говорили, що експолітв'язень був на Майдані та воював на Донбасі.
Російська в'язниця – "тюрма народів"
Шумков зауважив, що з іншими в'язнями мав навіть дружні стосунки. За його словами, російська в’язниця зараз — це "тюрма народів". Крім росіян, там є українці, кавказці, люди із Середньої Азії.
"Коли був у житловій зоні колонії, то українців перестали називати "хохлами", – зазначив Шумков.
Ув'язнення та звільнення Шумкова: коротко
- Російські силовики захопили Шумкова у 2017 році, а у 2018 році чоловіка засудили до 4 років колонії.
- Шумкова звинувачували за участь в організації Правий сектор. Суд стверджував, нібито чоловік довгий час був охоронцем тодішнього лідера сектору Дмитра Яроша.
- 24 грудня після кількох років незаконного ув'язнення Шумков повернувся до України.
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