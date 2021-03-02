У Білгород-Днівстровському судитимуть матір, яка півтора місяця морила голодом доньку

Джерело:поліція Одеської області
Поліцейські Білгород-Дністровського Одеської області підорюють 36-річну жінку у злісному невиконанні обов’язків по догляду за 3,5-річною донькою, домашньому насильстві та ненаданні допомоги дівчинці.
Як стверджують правоохоронці, місцева мешканка тримала власну доньку під замком в оселі, аби дитя, що недоїдає, не побачив ніхто з сусідів.
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Слідчі стверджують, що матір взагалі не виконувала свої батьківські обов'язки. Через її бездіяльність у дівчинки окрім дефіциту маси тіла з'явилися проблеми із розвитком.
Жінці інкримінують невиконання обов'язків по догляду за дитиною, не піклування про здоров’я та фізичний розвиток малолітньої дитини, а також ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані та домашнє насильство.