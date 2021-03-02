У Білгород-Днівстровському судитимуть матір, яка півтора місяця морила голодом доньку
Поліцейські Білгород-Дністровського Одеської області підорюють 36-річну жінку у злісному невиконанні обов’язків по догляду за 3,5-річною донькою, домашньому насильстві та ненаданні допомоги дівчинці.
Джерело:поліція Одеської області
Як стверджують правоохоронці, місцева мешканка тримала власну доньку під замком в оселі, аби дитя, що недоїдає, не побачив ніхто з сусідів.
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Що відомо про матір, яка морила голодом 3,5-річну доньку
- Коли ж поліцейські потрапили до помешкання, їх очікувала жахлива картина. Як з'ясувалося, маленька дівчинка на цей момент майже нічого не їла 1,5 місяця. Голодувала й сама 36-річна жінка.
- Як повідомила правоохоронцям власниця квартири, вона боялася виходити на вулицю за продуктами, оскільки переживала, що у неї заберуть дитину.
- Дівчинка перебувала у жахливому стані, та почала їсти побілку зі стін. Її одразу ж госпіталізували.
- Наразі дівчинку вилучили з сім'ї, а її матір чекає суд.
Слідчі стверджують, що матір взагалі не виконувала свої батьківські обов'язки. Через її бездіяльність у дівчинки окрім дефіциту маси тіла з'явилися проблеми із розвитком.
Жінці інкримінують невиконання обов'язків по догляду за дитиною, не піклування про здоров’я та фізичний розвиток малолітньої дитини, а також ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані та домашнє насильство.
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