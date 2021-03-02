Поліцейські Білгород-Дністровського Одеської області підорюють 36-річну жінку у злісному невиконанні обов’язків по догляду за 3,5-річною донькою, домашньому насильстві та ненаданні допомоги дівчинці.

Як стверджують правоохоронці, місцева мешканка тримала власну доньку під замком в оселі, аби дитя, що недоїдає, не побачив ніхто з сусідів.

Дивіться також У Запоріжжі під кригу провалилися діти, 11-річного хлопчика не змогли врятувати: фото

Про сім'ю, членів якої ніхто не бачив довгий час, правоохоронці та соцробітники дізналися від сусідів.

Що відомо про матір, яка морила голодом 3,5-річну доньку

Коли ж поліцейські потрапили до помешкання, їх очікувала жахлива картина. Як з'ясувалося, маленька дівчинка на цей момент майже нічого не їла 1,5 місяця. Голодувала й сама 36-річна жінка.

Як повідомила правоохоронцям власниця квартири, вона боялася виходити на вулицю за продуктами, оскільки переживала, що у неї заберуть дитину.

Дівчинка перебувала у жахливому стані, та почала їсти побілку зі стін. Її одразу ж госпіталізували.

Наразі дівчинку вилучили з сім'ї, а її матір чекає суд.

Слідчі стверджують, що матір взагалі не виконувала свої батьківські обов'язки. Через її бездіяльність у дівчинки окрім дефіциту маси тіла з'явилися проблеми із розвитком.

Жінці інкримінують невиконання обов'язків по догляду за дитиною, не піклування про здоров’я та фізичний розвиток малолітньої дитини, а також ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані та домашнє насильство.