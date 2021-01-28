Викладачка НПУ імені Драгоманова Євгенія Більченко кілька років тому виступала на каналі підконтрольних Росії бойовиків. Її представили як "активістку Майдану", яка різко змінила свої погляди, дізнавшись "правду" про події на Донбасі.

Джерело: Відео з соцмереж

Більченко в ефірі пропагандистського каналу виступала у 2018 році, однак відео в мережі поширили зараз.

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Викладачка Національного педагогічного університету імені Драгоманова говорила про ситуацію на Донбасі й навіть захищала Росію, яка напала на Україну та розпочала війну в 2014 році. Зокрема, Більченко сказала, що не побачила на Сході російських військових.

У мене була чітка картина, що на Донбасі є російська армія і люди пішли воювати з російською армією. Того, що я побачила на війні, було досить, щоб зрозуміти, хто вбиває мирних людей, і російської регулярної армії там немає,

– заявила вона у коментарі прокремлівській пропагандистці.

Більченко також заявила, що мешканці окупованих територій можуть її не пробачати, та вона готова померти за їхнє право говорити.

Просто интересно, а так можно чтобы в Украине преподаватели из НПУ им. Драгоманова г. Киева светили таблом в дыре и не видели войск вс рф на Донбассе? Пару лет назад бильченко засветилась на местной помойке. pic.twitter.com/NDC0rGhIIP — ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל (@herooftheday10) January 28, 2021

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