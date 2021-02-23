У "Білу книгу" української розвідки, яка розізлила Кремль, додали російський переклад

Служба зовнішньої розвідки України 23 лютого опублікувала на своєму сайті російськомовну версію інформаційного бюлетеня "Біла книга". Раніше країна-окупант розлютилася через появу цього аналітичного документа.

Український та англійські варіанти, які стали результатом колективної роботи фахівців СЗР, оприлюднили 24 січня – до Дня Служби зовнішньої розвідки України. Тоді майже відразу надійшла реакція з Росії.

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Чому бюлетень переклали мовою окупанта

Після бурхливих відгуків з Москви розвідники вирішили опублікувати російськомовний варіант "Білої книги".

Аби "за порєбриком" це дослідження зрозуміли максимально точно. Ну а для того, аби його неодмінно помітили, обрано також символічний день, але цього разу для росіян – 23 лютого – так званий День защітника Отєчєства,

– йдеться у повідомленні.

В АрміяInform додали: щодо "Білої книги" Служби зовнішньої розвідки України в Росії висловилися майже всі: від депутатів Держдуми до експертів маловідомих недержавних організацій, "адже дослідження чітко називає головного ворога України – режим Путіна".

Особливо не сподобалося російським експертам та медівникам те, що передмову до бюлетеня особисто написав президент Володимир Зеленський.

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