Дружина Геннадія Кернеса Оксана Гайсинська, а також пасинок мера Харкова Родіон Гайсинський, одними з перших повідомили про його смерть. У своїх соцмережах вони написали про те, яка втрата їх спіткала.

Так, Гайсинська оприлюднила у своєму інстаграмі чорно-біле фото з чоловіком і написала, що він для неї незамінний. Своє дитяче фото з вітчимом в інстаграмі розмістив і Родіон Гайсинський.

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Кажуть, нема незамінних людей. Це брехня. Кожна людина є незамінною для когось іншого. Ти – кращий із кращих. Любимо та сумуємо. Боляче дуже,

– написала Гайсинська.

Своєю чергою, її син написав розлогий допис про те, як Геннадій Кернес став йому за батька і як виховував його.

"Ти був найсильнішим і завжди боровся до кінця. Ти пішов з життя переможцем. У дитинстві я запитав чи можу я називати тебе татом? Ти відповів, що якщо це станеться, то ти будеш найщасливішою людиною на землі. Тоді я ще не розумів, що цим ти зробив мене найщасливішим сином", – мовиться у дописі Родіона Гайсинського.

Він також додав, що разом із Геннадієм Кернесом "йде ціла епоха" та зворушливо дописав: "Я люблю тебе, тату".

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