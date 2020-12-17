Біль втрати не передати словами: як дружина та син Кернеса відреагували на його смерть
Дружина Геннадія Кернеса Оксана Гайсинська, а також пасинок мера Харкова Родіон Гайсинський, одними з перших повідомили про його смерть. У своїх соцмережах вони написали про те, яка втрата їх спіткала.
Так, Гайсинська оприлюднила у своєму інстаграмі чорно-біле фото з чоловіком і написала, що він для неї незамінний. Своє дитяче фото з вітчимом в інстаграмі розмістив і Родіон Гайсинський.
Важливо Помер Геннадій Кернес
Кажуть, нема незамінних людей. Це брехня. Кожна людина є незамінною для когось іншого. Ти – кращий із кращих. Любимо та сумуємо. Боляче дуже,
– написала Гайсинська.
Своєю чергою, її син написав розлогий допис про те, як Геннадій Кернес став йому за батька і як виховував його.
"Ти був найсильнішим і завжди боровся до кінця. Ти пішов з життя переможцем. У дитинстві я запитав чи можу я називати тебе татом? Ти відповів, що якщо це станеться, то ти будеш найщасливішою людиною на землі. Тоді я ще не розумів, що цим ти зробив мене найщасливішим сином", – мовиться у дописі Родіона Гайсинського.
Він також додав, що разом із Геннадієм Кернесом "йде ціла епоха" та зворушливо дописав: "Я люблю тебе, тату".
Помер Геннадій Кернес: коротко
- Геннадій Кернес ще влітку припинив з’являтись на людях, а в вересні поповзли чутки про те, що він захворів на коронавірус. Згодом це підтвердили у мерії Харкова.
- Спершу Кернеса лікували у місцевій лікарні, але потім відправили літаком до клініки "Шаріте" у Берліні.
- Попри відсутність Кернеса у розпал виборчої кампанії, він отримав більшість голосів харків’ян на місцевих виборах.
- 11 грудня стало відомим про те, що стан здоров’я Кернеса значно погіршився і йому довелося перейти на повний діаліз через відмову двох нирок.
- 17 грудня стало відомо про смерть Геннадія Кернеса.
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