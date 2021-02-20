Біль та лють, від яких не опускаються руки, – Кулеба про напад Росії на Україну
У роковини початку російської агресії в Україні Дмитро Кулеба записав зворушливе відеозвернення. У ньому очільник українського МЗС підкреслив, що Росія назавжди втратила Україну зі сфери свого впливу, напавши на неї 7 років тому.
Джерело:МЗС України
Кулеба почав свій виступ, назвавши імена українців, яких убили або незаконно утримують російські бойовики.
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Міністр закордонних справ підкреслив, що кожну з таких історій не можна забути й пробачити, "це лють, яка не дає опустити руки".
Сьогодні виповнюється 7 років відтоді, як Росія віроломно напала на Україну. Коли Володимир Путін віддав наказ "зеленим чоловічкам" почати захоплення Криму. Та він не врахував головного: він кинув виклик не лише українській державі, яка тоді була у тяжкому стані. Він кинув виклик нескореному українському народу,
– зазначив Кулеба.
Він наголосив, що завдяки діям українських громадян Москва не змогла досягнути своєї стратегічної мети. За словами Кулеби, Росія не лише не змогла утримати Україну у сфері свого впливу, але й навпаки назавжди втратила її.
Дмитро Кулеба нагадав також про підтримку України з боку світової спільноти. Крім того, він нагадав про запуск "Кримської платформи".
Кримська платформа: що варто знати
- Це заходи, які мають ініціювати нові рішення для повернення Криму. Ще у вересні 2020 року президент Володимир Зеленський анонсував проведення платформи та запросив іноземних лідерів долучитись.
- Перший саміт платформи запланований перед Днем Незалежності, 23 серпня 2021 року.
- До речі, Росію також запросять долучитись. Хоча очільник міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що Росія відмовиться від участі в обговоренні.
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