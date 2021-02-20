У роковини початку російської агресії в Україні Дмитро Кулеба записав зворушливе відеозвернення. У ньому очільник українського МЗС підкреслив, що Росія назавжди втратила Україну зі сфери свого впливу, напавши на неї 7 років тому.

Кулеба почав свій виступ, назвавши імена українців, яких убили або незаконно утримують російські бойовики.

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Міністр закордонних справ підкреслив, що кожну з таких історій не можна забути й пробачити, "це лють, яка не дає опустити руки".

Сьогодні виповнюється 7 років відтоді, як Росія віроломно напала на Україну. Коли Володимир Путін віддав наказ "зеленим чоловічкам" почати захоплення Криму. Та він не врахував головного: він кинув виклик не лише українській державі, яка тоді була у тяжкому стані. Він кинув виклик нескореному українському народу,

– зазначив Кулеба.

Він наголосив, що завдяки діям українських громадян Москва не змогла досягнути своєї стратегічної мети. За словами Кулеби, Росія не лише не змогла утримати Україну у сфері свого впливу, але й навпаки назавжди втратила її.

Зверніть увагу! 20 лютого 2014 року почалася активна фаза російської операції по захопленню та окупації українського півострова Крим. Вже 27 лютого "зелені чоловічки" та "ряжені" диверсанти захопили парламент й уряд автономії та встановили ефективний контроль над суверенною територією української держави.

Дмитро Кулеба нагадав також про підтримку України з боку світової спільноти. Крім того, він нагадав про запуск "Кримської платформи".

Кримська платформа: що варто знати

Це заходи, які мають ініціювати нові рішення для повернення Криму. Ще у вересні 2020 року президент Володимир Зеленський анонсував проведення платформи та запросив іноземних лідерів долучитись.

Ще у вересні 2020 року президент Володимир Зеленський анонсував проведення платформи та запросив іноземних лідерів долучитись. Перший саміт платформи запланований перед Днем Незалежності, 23 серпня 2021 року.

23 серпня 2021 року. До речі, Росію також запросять долучитись. Хоча очільник міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що Росія відмовиться від участі в обговоренні.

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