На Херсонщині активісти запустили у бік окупованого Росією Криму український прапор. На ньому всі небайдужі могли залишити послання для мешканців півострова.

Акцію організували 28 лютого, вона присвячена Дню опору російської окупації українського півострова. Прапор запустили у Крим на повітряних кулях з Каланчака.

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Що відомо про цей прапор

Його розміри – 20 на 6 метрів.

Пошила його Оксана Муравльова, переселенка й волонтерка з Краматорська.

Свої звернення на українському прапорі залишили відомі кримськотатарські діячі.

Зокрема – керівник Меджлісу Рефат Чубаров та його заступник Ільмі Умеров.

Ісмаїл Рамазанов, один з координаторів заходу, пояснив, що прапор розмістили "Кримському будинку" у Києві перед тим, як запустити його. Усі охочі могли прийти та написати побажання для кримчан.

"Діти писали: "Крим – Україна", "Крим буде Україна". Цей прапор буде об'єднувати не тільки кримчан навколо проблем Криму, а й усіх українців", – підкреслив він.



Український прапор запустили у бік Криму / Фото "Крим. Реалії"



Усі охочу могли залишити на прапорі послання до кримчан / Фото "Крим. Реалії"

Рамазанов: Ми є голосом політв'язнів

Крім цього, Рамазанов розповів, що до нього зверталися представники діаспори, зокрема – з Туреччини та Латвії, аби теж залишити свої підписи на цьому прапорі.

Я кожен раз під час таких акцій нагадую, що досі залишаються у полоні політв'язні. У ці дні ми є голосом тих хлопців, які борються в умовах неволі за свої права, за Україну,

– наголосив він.

Зауважимо, що території Росії, в окупованому Донбасі та Криму перебуває приблизно 300 українських політв'язнів з України. Окупанти постійно порушують їхні права.

Саме тому колишні бранці Кремля напередодні створили платформу "Звільнення в'язнів". Вони намагатимуться знайти способи звільнення українців з російського полону.