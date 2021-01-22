Прем'єр Денис Шмигаль 22 січня поговорив з віцепрем'єркою та міністеркою фінансів Канади Христею Фріланд. Основними темами були безвіз, розширення угоди про вільну торгівлю та Кримська платформа.

Розширення вільної торгівлі

Угоду про вільну торгівлю хочуть розширити на сфери інвестицій та послуг. Про це повідомили у пресслужбі Кабміну.

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На цьому наполягав Шмигаль, зауваживши, що Україна зняла заборону на торгівлю засобами індивідуального захисту та на інші товари щодо надмірного експорту яких були застереження.

Фріланд наголосила, що Канада готова працювати над цим.

Безвіз

Прем’єр відзначив, що Україна зацікавлена в лібералізації візового режиму. Для цього Шмигаль запросив канадських експертів.

Український народ дружньо сприймає Канаду та українську діаспору в Канаді. Тому лібералізація візового режиму для нас була б історичним і стратегічно важливим кроком,

– наголосив очільник уряду.

Кримська платформа

Політики також обговорили Кримську платформу. Шмигаль запропонував, аби Канада долучилась до неї.

Крім цього, Шмигаль запросив Фріланд до України на святкування 30 річниці незалежності.