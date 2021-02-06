Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв про "новий день" відносин зі США. Втім, він запевнив, що поки не мовиться про безвізовий режим, але все ще може змінитись.

Міністр наголосив, що питання безвізу між Україною та США зараз неможливо вирішити. Про це він сказав в інтерв'ю виданню і додав, що в майбутньому обговорення ймовірне.

Важливо Зеленський продовжив безвіз для громадян Великої Британії: на скільки

За його словами, поки що це питання нереальне. Відтак, щоб його порушити і відразу вирішити потрібен час. Він переконаний, що колись міністерство закордонних справ, безумовно, будемо домагатися такого. Однак міністр вважає, що потрібно ставити амбітні, але реалістичні цілі.

Він зазначив, що на даному етапі може йтися про програми мобільності для збільшення кількості подорожей між двома країнами.

Тому зараз про безвіз зі США не йдеться, але можуть бути програми мобільності, де люди зможуть більше подорожувати до Америки, американці більше подорожувати до України. Нам це дуже потрібно,

– сказав Кулеба.

Безвіз: останні новини

Володимир Зеленський продовжив безвізовий режим в'їзду в Україну і транзитного проїзду через територію України для громадян Великої Британії і Північної Ірландії наприкінці січні 2021 року. Він буде діяти до 30 січня 2022 року.

Також віцепрем'єр-міністерка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що вакцинація від коронавірусу відкриє можливість для пом'якшення обмежень на пересування між країнами. Тому її масове проведення важливо.