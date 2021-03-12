Безвіз з Британією: коли українці отримають візи за спрощеною процедурою

Джерело:Укрінформ
Міністерство закордонних справ повідомляло про переговори із Великою Британією щодо спрощення візового режиму для українців. Однак цей процес може бути тривалим.
Про це повідомила голова українського форуму у програмі Chatham House Орися Луцевич. За її словами, українські дипломати активно працюють над розв'язанням питання щодо візової лібералізації з Великою Британією.
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Вона зазначила, що процес візової лібералізації не відбувається швидко, але реалізується у перспективі. На її думку, для Великої Британії це питання є "дуже політично чутливими". Вона пов'язує це із виходом королівства з Європейського Союзу.
Щодо питання візової лібералізації з Україною, то наша дипломатична служба активно працює над цим. Як на мене, воно може бути вирішене у середньостроковій перспективі,
– зазначила представниця України у програмі Chatham House.
Вона повідомила, що за основу можуть взяти "дорожню карту спрощення візового режиму", що використовували для безвізу із країнами Євросоюзу.
На думку Луцевич, ціна британських віз для українців є доволі високою, тому її необхідно зменшувати. Також вона зазначила, що видавати візи треба на довший період.