Міністерство закордонних справ повідомляло про переговори із Великою Британією щодо спрощення візового режиму для українців. Однак цей процес може бути тривалим.

Про це повідомила голова українського форуму у програмі Chatham House Орися Луцевич. За її словами, українські дипломати активно працюють над розв'язанням питання щодо візової лібералізації з Великою Британією.

Цікаво "Так" для країн ЄС і "ні" для Росії, – Кулеба про подвійне громадянство українців

Скасування візового режиму

Вона зазначила, що процес візової лібералізації не відбувається швидко, але реалізується у перспективі. На її думку, для Великої Британії це питання є "дуже політично чутливими". Вона пов'язує це із виходом королівства з Європейського Союзу.

Щодо питання візової лібералізації з Україною, то наша дипломатична служба активно працює над цим. Як на мене, воно може бути вирішене у середньостроковій перспективі,

– зазначила представниця України у програмі Chatham House.

Вона повідомила, що за основу можуть взяти "дорожню карту спрощення візового режиму", що використовували для безвізу із країнами Євросоюзу.

Візи для українців

На думку Луцевич, ціна британських віз для українців є доволі високою, тому її необхідно зменшувати. Також вона зазначила, що видавати візи треба на довший період.

Довідка. 13 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що тривають переговори з Британією про спрощення візового режиму. Однак про скасування віз поки що не домовляються.