Справу Татарова, яку забрав Офіс генпрокурора, у НАБУ вважають безпрецедентним втручанням у їхнє розслідування.

"Безпрецедентне в історії України рішення" про передачу справи приймало "під покровом ночі". Про це повідомила пресслужба НАБУ.

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Закон забороняє передавати справи, в яких досліджуються злочини, підслідні НАБУ, до інших органів досудового розслідування. Офіс Генерального прокурора свідомо ухвалив незаконне рішення, яке грубо суперечить вимогам Кримінального процесуального кодексу,

– мовиться у повідомленні.

Що кажуть у НАБУ

Ухвалили рішення без консультацій із НАБУ та САП. Відмітку у єдиному реєстрі досудових розслідувань зробили о 23:42.

У НАБУ є докази, що Татаров причетний до справи про заволодіння 81 мільйоном гривень Нацгвардії.

Повідомити про підозру Татарову мали ще у перших числах грудня. Однак тоді генпрокурор відтермінував повідомлення на 17 днів.

У день, коли Вищий антикорупційний суд України мав обрати запобіжний захід підозрюваному, справу передають СБУ. У САП ро це дізналися лише 24 грудня о 9:00.

Офіс генпрокурора фактично став на захист Татарова.

Зверніть увагу! Детальніше про справу Татарова та її передачу в СБУ можна прочитати тут.