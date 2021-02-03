Без зв'язку з Путіним Медведчук стане пенсіонером, – Литвин

Всім відомо про тісні, теплі зв'язки президента Росії Володимира Путіна та проросійського політика Віктора Медведчука. Зокрема в Кремлі заявили, що закриття каналів ZIK, "112 Україна" і NewsOne нібито не відповідає міжнародним нормам.
Джерело: "Що це було" на 24 каналі
У Медведчука немає жодної власної легітимності у політичному процесі, окрім зв'язку з Путіним. Таку думку в ефірі висловив політичний аналітик Дмитро Литвин.
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За його словами, на своїх каналах проросійський політик показував, що в нього є доступ до Кремля, що він має владу, вплив та гроші.
Якщо Путіна не буде – він не зможе побудувати ці відносини більш ні з ким, він буде пенсіонером,
– зазначив Литвин.
Він також сказав, що якщо "путінізм" якось зміниться (або Володимира Путіна не буде, або буде нова схема), то всі українські "старпери" з 90-х років майже одночасно зникнуть. Адже їх позбавлять того впливу, який у них був через Росію.
Наразі, як зауважив експерт, для Путіна – це абсолютно нові обставини, в яких він нікому не потрібен. Адже на початку 2000-х років він був популярним лідером в Росії, якого любили.
Зараз його образ абсолютно деградував. Якщо в Росії буде якась криза, він не зможе витрачати свою легітимність на те, щоб зберегти режим,
– також сказав Литвин.
Він наголосив на тому, що Україна може використати негативне ставлення в Європі до Путіна у власних інтересах, зокрема посилити тиск на Росію.