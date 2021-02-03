Всім відомо про тісні, теплі зв'язки президента Росії Володимира Путіна та проросійського політика Віктора Медведчука. Зокрема в Кремлі заявили, що закриття каналів ZIK, "112 Україна" і NewsOne нібито не відповідає міжнародним нормам.

Джерело: "Що це було" на 24 каналі

У Медведчука немає жодної власної легітимності у політичному процесі, окрім зв'язку з Путіним. Таку думку в ефірі висловив політичний аналітик Дмитро Литвин.

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Медведчук може стати пенсіонером

За його словами, на своїх каналах проросійський політик показував, що в нього є доступ до Кремля, що він має владу, вплив та гроші.

Якщо Путіна не буде – він не зможе побудувати ці відносини більш ні з ким, він буде пенсіонером,

– зазначив Литвин.

Проросійські політики можуть зникнути

Він також сказав, що якщо "путінізм" якось зміниться (або Володимира Путіна не буде, або буде нова схема), то всі українські "старпери" з 90-х років майже одночасно зникнуть. Адже їх позбавлять того впливу, який у них був через Росію.

Образ Путіна деградував

Наразі, як зауважив експерт, для Путіна – це абсолютно нові обставини, в яких він нікому не потрібен. Адже на початку 2000-х років він був популярним лідером в Росії, якого любили.

Зараз його образ абсолютно деградував. Якщо в Росії буде якась криза, він не зможе витрачати свою легітимність на те, щоб зберегти режим,

– також сказав Литвин.

Він наголосив на тому, що Україна може використати негативне ставлення в Європі до Путіна у власних інтересах, зокрема посилити тиск на Росію.