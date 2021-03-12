Без затвердження Росією він є пропозицією, – Кравчук про план щодо Донбасу

12 березня 2021 , 15:14
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Джерело:

5 канал

Наразі мирний план щодо Донбасу є лише пропозицією. Його мають затвердити усі сторони, зокрема, Росія, яка поки що не поспішає цього робити.

Пропозицію направили на вивчення до Росії. Про це заявив глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

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Що каже Кравчук про план

Ініціативу розробили Німеччина та Франція, а доопрацювала Україна.

Плану немає. Він є пропозицією. Щоб план був, під ним має поставити підпис Росія,
– наголосив Кравчук.

Політик нагадав, що війна у нас не з Францією і не з Німеччиною, а з Росією.

Що говорили про план раніше