Без затвердження Росією він є пропозицією, – Кравчук про план щодо Донбасу

Джерело:5 канал
Наразі мирний план щодо Донбасу є лише пропозицією. Його мають затвердити усі сторони, зокрема, Росія, яка поки що не поспішає цього робити.
Пропозицію направили на вивчення до Росії. Про це заявив глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.
До теми Арестович розповів, коли представлять новий мирний план щодо Донбасу
Ініціативу розробили Німеччина та Франція, а доопрацювала Україна.
Плану немає. Він є пропозицією. Щоб план був, під ним має поставити підпис Росія,
– наголосив Кравчук.
Політик нагадав, що війна у нас не з Францією і не з Німеччиною, а з Росією.