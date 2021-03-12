Без затвердження Росією він є пропозицією, – Кравчук про план щодо Донбасу
Наразі мирний план щодо Донбасу є лише пропозицією. Його мають затвердити усі сторони, зокрема, Росія, яка поки що не поспішає цього робити.
Джерело:5 канал
Пропозицію направили на вивчення до Росії. Про це заявив глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.
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Що каже Кравчук про план
Ініціативу розробили Німеччина та Франція, а доопрацювала Україна.
Плану немає. Він є пропозицією. Щоб план був, під ним має поставити підпис Росія,
– наголосив Кравчук.
Політик нагадав, що війна у нас не з Францією і не з Німеччиною, а з Росією.
Що говорили про план раніше
- Глава Офісу Президента Єрмак анонсував, що Україна разом з західними партнерами створила мирний план щодо Донбасу. Він переконував, що план лежить на столі та чекає схвалення Росією.
- Крім того, за його словами, Німеччина та Франція запропонували "дуже потужний крок".
- Однак в Росії стверджують, що вперше чують про такий план.
- Згодом речник української делегації у ТКГ Олексій Аресович розповів, що план мають представити сторонам до кінця березня. Наразі його деталі не розголошують.
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