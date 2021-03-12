Пропозицію направили на вивчення до Росії. Про це заявив глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

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Що каже Кравчук про план

Ініціативу розробили Німеччина та Франція, а доопрацювала Україна.

Плану немає. Він є пропозицією. Щоб план був, під ним має поставити підпис Росія,

– наголосив Кравчук.

Політик нагадав, що війна у нас не з Францією і не з Німеччиною, а з Росією.

Що говорили про план раніше