Станом на ранок п'ятниці, 8 січня, негода в Україна знеструмила 85 населених пунктів. Найгірша ситуація на Житомирщині.

Там знеструмлені відразу 36 населених пунктів. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Наразі ремонтні бригади вже розпочали роботу.

У яких областях найскладніше ситуація

У Житомирській області знеструмлено 36 населених пунктів.

У Київській – 29 населених пунктів.

У Донецькій – 7 населених пунктів.

У Черкаській – 5 населених пунктів.

У Рівненській – 4 населених пунктів.

У Кіровоградській – 4 населених пунктів.

Окрім того, рятувальники пепередили водіїв про підвищений рівень небезпеки. У ніч з 7 на 8 січня дороги України вкрила ожеледиця. Найбільше від неї постраждають Чернігівщина та Полтавщина.

Також рух транспорту ускладнює мокрий сніг.