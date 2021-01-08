Негода на Різдво наробила багато лиха: без світла в Україні понад 80 населених пунктів
Станом на ранок п'ятниці, 8 січня, негода в Україна знеструмила 85 населених пунктів. Найгірша ситуація на Житомирщині.
Там знеструмлені відразу 36 населених пунктів. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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Наразі ремонтні бригади вже розпочали роботу.
У яких областях найскладніше ситуація
- У Житомирській області знеструмлено 36 населених пунктів.
- У Київській – 29 населених пунктів.
- У Донецькій – 7 населених пунктів.
- У Черкаській – 5 населених пунктів.
- У Рівненській – 4 населених пунктів.
- У Кіровоградській – 4 населених пунктів.
Окрім того, рятувальники пепередили водіїв про підвищений рівень небезпеки. У ніч з 7 на 8 січня дороги України вкрила ожеледиця. Найбільше від неї постраждають Чернігівщина та Полтавщина.
Також рух транспорту ускладнює мокрий сніг.
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